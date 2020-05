Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Der Laden war in der Nacht zum 27. April in Flammen aufgegangen, die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Alle Menschen, die vom Vorabend um 22.00 Uhr bis 4.00 Uhr früh in der Gegend unterwegs waren, "könnten wertvolle Zeugen sein" und sollten sich deswegen melden, teilte die Polizei mit. "Alle Wahrnehmungen - auch wenn sie für den Einzelnen noch so unbedeutend erscheinen möchten - können für die Soko von großer Bedeutung sein." Besonders junge Erwachsene und Jugendliche wurden aufgefordert, sich zu melden.