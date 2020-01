Haben die Helfer nach so vielen Tagen und Wochen noch Kraft, weiter gegen die Brände zu kämpfen?

KUNSCHERT: Unser größter Respekt geht an die Feuerwehrleute, die seit Monaten Tag ein, Tag aus ihr Bestes geben, um andere zu beschützen. Der Royal Fire Service in New South Wales ist eine große Gruppe aus Berufsfeuerwehrleuten und Freiwilligen, die extrem gut organisiert sind. Mit Schichten und Ruhetagen. Mein Chef zum Beispiel ist ein Freiwilliger im RFS und bekämpfte über Weihnachten die Feuer in den Blue Mountains.

"Viele Freiwillige helfen der Feuerwehr"

Was hat er berichtet?

KUNSCHERT: Er erzählte mir von vielen Freiwilligen aus ganz Australien, die mithelfen. Nicht nur Feuerwehr-Fachleute, sondern auch Köche, Manager, Einkäufer und so weiter, die alle benötigt werden, um so eine Operation am Laufen zu halten. Australien ist ein Land, das sehr eng zusammenhält und in Notfällen packt jeder mit an. Aber trotz der guten Organisation kann man sich vorstellen, wie schwer es für die Leute ist, das durchzuhalten. Ihr Kampfgeist und ihre Werte lassen sie weitermachen.

GRUBER: Ich denke, dass es sich in den nächsten Wochen mehr und mehr zeigen wird, wie kräftezehrend es für die Helfer ist, weil ein baldiges Ende laut Vorhersage nicht in Sicht ist, und der Sommer hier erst begonnen hat.

Lesen Sie auch: Verfolgungsjagd durch München: Porsche rast Polizei davon