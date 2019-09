Waldbrände in Australien Dschungelcamp 2020: RTL gibt Entwarnung trotz Buschfeuer

In Australien wüten bereits seit Tagen heftige Buschfeuer, zwei Feuer davon habe die Feuerwehr angeblich nicht mehr unter Kontrolle. Hunderte Menschen an der Goldküste mussten ihre Häuser verlassen. Auch dem Set des Dschungelcamps, rund 120 Kilometer südlich von Brisbane, kommen die Feuer offenbar näher. "Ein Wechsel der Windrichtung und die Brände gehen auf Kollisionskurs mit dem Camp", will ein Insider der "Sun" wissen.