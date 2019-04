"Resi", die Bronzesau vor dem Paulaner im Tal, ist Maskottchen und Wahrzeichen des Restaurants. Ganz blank poliert ist sie an einigen Stellen vom vielen Streicheln der Gäste. Wirt Putzi Holenia fand sie am Morgen des 7. März an ihrem Platz vor dem Lokal – mit ziemlicher Schlagseite. Ihr fehlte der linke Hinterhax.