"Scheiß da nix, dann feit da nix", so Monika Grubers Lebensmotto, spitzt an vielen Stellen ihres sechsten Soloprogramms "Wahnsinn!" durch. Sie sagt, was sie denkt (auch, wenn ihr dadurch schon mancher TV-Auftritt verboten wurde) und fordert genau das auch am Ende von ihrem Publikum. Ein großartiger Appell einer bemerkenswerten Frau, die zum Nachdenken anregt und einen gleichzeitig bestens unterhält.