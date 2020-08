Wahl-Manipulation? Taylor Swift schießt auf Twitter erneut gegen Donald Trump

"Er ist sich bewusst, dass wir ihn nicht als unseren Präsidenten wollen", schreibt Swift auf Twitter. "Er hat sich entschieden, "offensichtlich zu betrügen und das Leben von Millionen Amerikanern in Gefahr zu bringen, um an der Macht zu bleiben." Weiter schreibt Swift, Trumps "ineffektive Führung in der Krise" hätte diese erheblich verschärft. Nun nutze er sie aus, "um unser Wahlrecht und eine sichere Wahl zu untergraben und zu zerstören." Sie forderte ihre Follower auf, ihre Briefwahlzettel so früh wie möglich anzufordern und abzuschicken.