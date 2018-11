München - Spieglein, Spieglein an der Wand - sie sind die Schönsten im ganzen Land: die neuen Miss und Mister Bayern wurden gefunden und gekrönt. Am Samstagabend fand das große Schaulaufen der schönsten Bayern im "Harley Davidson - House of Flames" in München statt. Kurz vor Mitternacht standen dann nach rund vier Stunden Wettkampf die Gewinner fest: Zur neuen Miss Bayern wurde Verena Mann, vor Madeleine Hofbauer und Jennifer Schmidt gekrönt.