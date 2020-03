Mads Christensen schrieb DEL-Geschichte

Denn eines hat Christensen in seiner gesamten Karriere begleitet: der Erfolg. In seiner Heimat Dänemark wurde der Mittelstürmer fünf Mal Meister, er ist zudem der einzige Spieler der DEL-Geschichte, dem mit zwei verschiedenen Klubs ein Titelhattrick gelang: 2011, 2012 und 2013 mit den Eisbären Berlin, 2016, 2017 und 2018 mit dem EHC Red Bull München, für den er in 290 DEL-Spielen 74 Tore schoss und 86 Assists sammelte.