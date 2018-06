Endlich wieder gutes Geld: die D-Mark

Endlich war nun also wieder gutes Geld da: die "Deutsche Mark". Bald kannte man sie nur noch als "D-Mark" oder "DM". Nie zuvor wurden in München derart hohe "Umsätze" gemacht: 30 Millionen Mark wurden an jenem Sonntag von rund 5.000 städtischen Angestellten und Beamten an rund 750.000 Einwohner bar ausbezahlt. Eingenommen und wenig später eingestampft wurde die zehnfache Menge wertlos gewordener Reichsmarkscheine, während die alten Münzen eingeschmolzen wurden.

"Wirtschaftswunder": Ein neues Zeitalter bricht an

Und siehe da: Über Nacht waren die Schaufenster wieder voll von solider Ware. Ein neues Zeitalter der materiellen Werte konnte beginnen – später wird man es "Wirtschaftswunder" nennen.

An kultureller Substanz andererseits ging so manches an jenem 20. Juni 1948 vorläufig verloren: Einige Theater und Buchverlage mussten schließen. Für dergleichen hatten nun viele Münchner kein Geld übrig. Und nicht wenige verloren viel brav erspartes Kapital: Nur zehn Prozent vom alten Geld wurde in neues umgetauscht.

Außerdem durfte jeder Bürger der drei Westzonen von seinem Ersparten 40 Deutsche Mark in Empfang nehmen – eine Art Begrüßungsgeld. Ungeschoren davon kamen nur die Leute, die es gar nicht nötig hatten, wegen vier Scheinen im strömenden Regen an den Ausgabestellen zu warten: die Besitzer von Sachwerten (Ländereien, Immobilien) oder Produktionsmitteln (Fabriken).

Dies und die schier abgöttische Verehrung vieler Menschen für die neue Währung regte den damals 19-jährigen Gymnasiasten Dieter Hildebrandt noch viele Jahre später auf – und zur Satire an. "Kopfgeld" hieß das erste Geld ganz offiziell. Dafür kaufte ich mir, inzwischen bei der Zeitung, auf der Stelle etwas vermeintlich Wertbeständiges: eine Lederhose. Das gute Stück aus ungarischem Pferdeleder erbat sich 70 Jahre später das Haus der Bayerischen Geschichte, um es in seinem Museum in Regensburg auszustellen – in der Abteilung Währungsreform.

Über Nacht wurden aus Versorgungsberechtigten Konsumenten

Das Startgeld wirkte wie eine Initialzündung. Die Schornsteine begannen wieder zu rauchen. Endlich konnte man wieder feine Kleidung kaufen und den Bauch mit lange vermissten Genüssen füllen statt mit zugeteilten Kalorien. Aus "Versorgungsberechtigten" wurden über Nacht "Konsumenten". Keine Biermarken mehr und keine Magermilch, kein Schwarzmarkt mehr mit Fantasiepreisen und Razzien. "Dass nunmehr unser Wirtschafts- und Arbeitsleben zur Ehrlichkeit zurückfindet", erwartete die bayerische Staatsregierung.

Allerdings kletterten die DM-Preise allzu rasch und meist unbegründet. Einmal griffen verärgerte Hausfrauen die Eier aus den Kisten auf dem Viktualienmarkt und warfen sie den flüchtenden Standlfrauen nach. Die Wirtshäuser blieben noch eine Weile ziemlich leer: Die Halbe sollte jetzt 32 Pfennig kosten – so viel wollte man doch nicht für den "Plempl" ausgeben. Ein Kilo Rindfleisch kostete gar 2,22 DM.

Ein neues System war da: die Soziale Marktwirtschaft. Über ihre politische und soziale Relevanz wird heute noch – oder wieder – diskutiert.