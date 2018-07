Während Theateraufführung in London Wegen iPad: Orlando Bloom brüllt Dame im Publikum an

Wie kann man einen Hollywood-Star zum Ausrasten bringen? Offensichtlich wenn man ihn unerlaubt bei der Arbeit filmt: Wie die britische "Daily Mail" meldet, sah sich Orlando Bloom (41, "Der Herr der Ringe") bei einer Theateraufführung in London dazu gezwungen, eine Zuschauerin in ihre Schranken zu weisen. Wie Augen- und Ohrenzeugen berichtet haben sollen, versuchte eine Dame den britischen Schauspieler während seines Auftritts als "Killing Joe" im gleichnamigen Stück in den Trafalgar Studios mit ihrem iPad zu filmen.