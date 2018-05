Während laufender Scheidung Donald Trump Jr. datet Ex-Dessous-Model

Das ging schnell: Donald Trump Jr. (40) hat schon wieder eine neue Frau an seiner Seite, wie das US-Portal "Page Six" berichtet. Demnach soll er seit einigen Wochen mit dem ehemaligen Unterwäsche- und Victoria's-Secret-Model Kimberly Guilfoyle (49) liiert sein. Der Sohn des US-Präsidenten Donald Trump (71) wurde angeblich mit seiner neuen Liebe unter anderem auch auf einer Party für den neuen Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, gesehen.