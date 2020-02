Während ihrer Zeit in Luxemburg Désirée Nosbusch wurde Opfer von Ausländerfeindlichkeit

Die Schauspielerin Désirée Nosbusch (55) musste aufgrund ihrer italienischen Mutter am eigenen Leibe Ausländerfeindlichkeit erleben. Während ihrer Schulzeit in Luxemburg sei es häufig dazu gekommen, sagte der "Bad Banks"-Star in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ich habe mir Sprüche anhören müssen wie 'Das, was ihr zu Hause fresst, geben wir unseren Schweinen'", berichtet Nosbusch. Damit sei Polenta gemeint gewesen, ein aus Maisgrieß hergestellter Brei, der im Norden Italiens traditionell gegessen wird.