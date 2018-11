Während ihrer Italien-Reise Mary und Frederik von Dänemark zu Besuch bei Papst Franziskus

Hoher Besuch für Papst Franziskus (81)! Am Donnerstag hat das Oberhaupt der katholischen Kirche das dänische Kronprinzenpaar zu einer Privataudienz empfangen. Prinz Frederik (50) und seine Ehefrau Mary (46) befinden sich gerade auf einer Reise zum Thema "Italy - We Think Business" durch Italien, darin ist auch ein dreitägiger Rom-Aufenthalt geplant. Hintergrund ist, dass Dänemark und Italien ihre wirtschaftlichen Beziehungen stärken wollen.