Perlach - Unter Drogeneinfluss Auto fahren ist keine gute Idee, nie. Besonders dumm allerdings ist es, wenn man den Führerschein noch gar nicht hat. So wie ein 25-Jähriger, der am Dienstag – am Steuer eines Fahrschulauto sitzend – von der Polizei in der Heinrich-Wieland-Straße kontrolliert wurde.