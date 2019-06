Während des ersten Songs Pink: Fan bringt bei ihrem Konzert ein Kind zur Welt

Das ist wohl der jüngste Fan der Welt: Eine Frau hat während des Liverpool-Konzerts von Sängerin Pink (39) ein Kind zur Welt gebracht, wie die britische Zeitung "Liverpool Echo" berichtet. Denise Jones (32) war hochschwanger, 36 Wochen und fünf Tage, zum Konzert in das "Anfield"-Stadion gekommen. Kurz vor dem ersten Song setzten ihre Wehen ein und nur einige Minuten später, erblickte ein kleines Mädchen das Licht der Welt - während Pink passenderweise ihren Hit "Get the Party started" auf der Bühne sang.