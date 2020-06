Während "Black Lives Matter"-Kundgebung Michael B. Jordan richtet wichtigen Appell an Traumfabrik Hollywood

Wie viele andere Stars macht sich auch Hollywood-Größe Michael B. Jordan (33) für die "Black Lives Matter"-Bewegung stark. Auf Social Media seine Unterstützung auszudrücken reicht dem Schauspieler allerdings nicht. Er geht auf die Straße. Bei einem Protest am Samstag in Los Angeles war er ganz vorne mit dabei, ergriff als Redner sogar das Wort, wie nun unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet. Sein Appell: eindringlich und unmissverständlich.