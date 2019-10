Die Nachverdichtungs-Kritiker sprechen sich auch klar gegen die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) und das Kooperative Stadtentwicklungsmodell für den Münchner Norden (Kosmo) aus. "Diese letzten freien Flächen sorgen für Frischluft, bieten Platz für Artenvielfalt", sagt Krupski. Ebenso wichtig für Frischluftschneisen sei der Eggarten.

Das Bündnis braucht 34.000 Unterschriften

Das Bündnis kritisiert zudem, dass in München die Zahl an Arbeitsplätzen steigt – und will im Umkehrschluss, dass Gewerbeflächen nur noch eingeschränkt ausgewiesen werden. "Stattdessen sollten mehr Arbeitsplätze in den ländlichen Regionen geschaffen werden – und Möglichkeiten, dass Menschen, die außerhalb wohnen öfter im Homeoffice arbeiten und somit nicht so oft nach München pendeln müssen", sagt Piazolo.

Rund 34.000 Unterschriften muss das Bündnis für einen Bürgerentscheid sammeln. Piazolo schätzt: "Ein Projekt, das durchaus über die Zeit nach der Kommunalwahl hinausgehen könnte."

