VOX verlängert den Liebes-Urlaub Dating-Doku "First Dates Hotel" bekommt eine zweite Staffel

Die neue Dating-Doku "First Dates Hotel" mit TV-Koch Roland Trettl (48, "The Taste") läuft seit April dieses Jahres auf VOX und TVNOW. Mit Erfolg, wie sich herausstellt. Der Sender kündigte bereits vor dem großen Finale der ersten Staffel am 25. Mai die Ausstrahlung einer zweiten im kommenden Jahr an. Die Zuschauer können also auch 2021 Singles dabei beobachten, wie sie im "First Dates Hotel" nach der großen Liebe suchen.