Voting-Ergebnisse der 17. Staffel "DSDS" 2020: Ramon Roselly war von Anfang an der klare Favorit

Ramon Roselly hatte stets die Nase vorn

Bereits in der ersten Liveshow erhielt Ramon Roselly 51,16 Prozent der Zuschauerstimmen - ohne zusätzliche 5 Prozent eines Jurymitglieds. In der zweiten Liveshow ein ähnliches Bild: 46,79 Prozent für den 26-Jährigen, ohne Jury-Hilfe. In Liveshow Nummer drei stockte Poptitan Dieter Bohlen (66) Ramons Ergebnis mit seinen 5 Prozent auf und verhalf dem späteren Sieger so zu 57,63 Prozent der Stimmen.