Voss und Ringelhahn ermitteln in Fürth "Tatort: Die Nacht gehört dir": So ist der neue Franken-Krimi

Am nächsten Tag ist Babs Sprenger tot. Erstochen mit einem Sushimesser, das die Polizei sauber gereinigt in der Spülmaschine findet. Das Messer war Theresas Geschenk an Babs. Auch nach Theresas Geständnis bleibt die Frage nach dem Warum offen. Die Kommissare Voss und Ringelhahn ahnen, dass Theresa etwas zu verbergen hat...