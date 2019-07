Vorwurf: Körperverletzung US-Rapper in U-Haft: ASAP Rocky in Schweden angeklagt

ASAP Rocky (30) wurde in Schweden wegen Körperverletzung angeklagt und wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft bleiben, bis ein Gerichtsverfahren stattfindet. Das berichtet unter anderem die "BBC". Der US-Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, wurde Anfang Juli in Stockholm festgenommen. Zwei weitere Männer müssen sich in dem Fall ebenfalls wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten, heißt es.