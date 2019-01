Vorwurf des Kindesmissbrauchs Neue Michael-Jackson-Doku: Anwälte torpedieren den Film

Seit Anfang der 90er-Jahre musste sich Michael Jackson (1958-2009) mit dem Vorwurf des Kindesmissbrauchs auseinandersetzen. In einem ersten Fall einigte man sich außergerichtlich, ein zweiter Fall endete vor Gericht mit einem Freispruch. Zeit seines Lebens beteuerte der King of Pop ("Thriller") seine Unschuld. Er habe immer nur freundschaftlichen Kontakt zu Kindern gepflegt. Jetzt packt eine am Sonntag beim Sundance Film Festival Premiere feiernde Dokumentation die Geschichten wieder aus.