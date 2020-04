Ermittlungen gegen Dieter Wedel dauern bereits zwei Jahre

Im Januar hatte die Behörde mitgeteilt, es hätten "sich Aspekte ergeben, die es notwendig machen, dass wir das Verfahren jetzt noch nicht abschließen können". Welche Aspekte das sind, sagte sie nicht. In der Vergangenheit hatten vor allem Zeugenvernehmungen im Ausland die Ermittlungen in die Länge gezogen. "Es hatte auch damit zu tun, dass es in dieser Branche eine gewisse Internationalität gibt", sagte Leiding damals.