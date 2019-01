Vorwurf der Vergewaltigung Cristiano Ronaldo: US-Polizei fordert DNA-Probe

Dafür stellten die US-Beamten nun einen "offiziellen Antrag" an ihre Kollegen in Italien. Ob die italienischen Strafverfolgungsbehörden diesem Gesuch nachgehen, ist derzeit allerdings noch nicht gesichert. Der angebliche Vorfall soll 2009 in Las Vegas passiert sein. Ronaldo lebt aktuell mit seiner Freundin Georgina Rodríguez und seinen vier Kindern in Italien und steht bei Juventus Turin unter Vertrag.