Das geht demnach aus Dokumenten hervor, die seine Anwälte am Freitag bei einem Gericht in Las Vegas einreichten. Hintergrund ist der im Raum stehende Vorwurf der Vergewaltigung: Das Ex-Model Kathryn Mayorga beschuldigt den Profi von Juventus Turin, sie im Jahr 2009 in einem Hotel in Las Vegas vergewaltigt zu haben. Der heute 34-Jährige weist die Vorwürfe zurück.