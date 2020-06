Vorwurf der Transphobie Kontroverse Tweets: Eddie Redmayne stellt sich gegen J.K. Rowling

"Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling (54) hat am vergangenen Wochenende mehrere Tweets über Transsexuelle abgesetzt und ist seitdem dem Vorwurf der Transphobie ausgesetzt. Nachdem sich Daniel Radcliffe (30), der Star der "Harry Potter"-Verfilmungen, bereits kritisch dazu geäußert hat, distanzierte sich nun auch der Hauptdarsteller aus den Filmen zu Rowlings "Phantastische Tierwesen"-Roman, Eddie Redmayne (38), von ihren Aussagen. In einem Interview mit dem US-Portal "Variety" erklärt er: "Als jemand, der mit J.K. Rowling und Mitgliedern der Trans-Community zusammengearbeitet hat, will ich deutlich machen, wo ich stehe: Ich widerspreche Jo's [Joanne K. Rowling, Anm. d. Red.] Kommentaren."