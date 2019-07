Vorwurf der Sexualdelikte Antrag abgelehnt! Musiker R. Kelly muss weiter in Haft bleiben

Anklagen in Chicago und New York

Der 52-Jährige war vor einer Woche festgenommen worden. Ihm werden diverse Sexualdelikte zur Last gelegt, darunter Kinderpornografie und Verführung einer minderjährigen Person. Außerdem wird ihm in Chicago Behinderung der Justiz vorgeworfen, wie der zuständige Staatsanwalt am vergangenen Freitag bestätigte. Insgesamt sieht sich der US-Star mit 13 Anklagepunkten konfrontiert, wie unter anderem die "New York Times" berichtete.