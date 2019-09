Vorverkauf vorerst nur für 1860-Mitglieder

Vorerst kann die Ticket-Kombi nur von Vereinsmitgliedern erworben werden. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 11. September um 9 Uhr. Jedes Mitglied kann bis zu vier Pakete pro Person buchen. Der Verkaufszeitraum für Mitglieder endet am Montag, 23. September um 9 Uhr. Sollten danach noch Kontingente übrig sein, gehen die Viererpakete in den freien Verkauf.