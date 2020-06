H. suchte vor allem Stadtsparkassen in ihrer Umgebung auf: am Mariahilfplatz, in der Chiemgaustraße und in der Werinherstraße. Bei den größeren Filialen, wie beispielsweise jener am Sendlinger Tor, stehe "man ja locker eine Dreiviertelstunde in der Schlange." Ihre wenige freie Zeit wolle sie eigentlich nicht der gezielten Suche nach Überweisungsvorlagen opfern, sagt H.. Bislang habe sie keine Vorlage gebraucht. Doch sollte sie dringend Geld überweisen müssen, wäre das "doof, ne?" H. scherzt deshalb frustriert: "Mir bleibt nichts anderes übrig, als weiter zu hoffen und zu beten, dass ich mal an einer Filiale vorbeikomme, die auf hat."