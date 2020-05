München – Seit dem 10. April 2020 spendiert die Initiative "Das Westend tafelt" an der Gollierstraße täglich eine Mahlzeit für jede und jeden, der sie braucht. Anlass war die Corona-bedingte Schließung der lokalen Essensausgabe im Westend. Nun hat die Initiative, getragen von verschiedenen Gruppen aus dem Viertel, angekündigt, am 21. Mai Schluss zu machen. "Danke! Danke! Danke!", heißt es in einer Mitteilung an die vielen ehrenamtlichen Helfer und Spender.