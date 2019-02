Ihr eigenwilliges Testament verteidigt sie so: "Was finden die Leute schlecht daran, dass ich für mein Hündchen vorsorge, falls mir was passiert? Meine Schwester Jutta ist ja auch schon älter. Andere Leute spenden horrende Summen an irgendwelche Gnadenhöfe, damit die sich dann um ihre Tiere kümmern und nicht irgendwo abgestellt werden."