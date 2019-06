München - Am Montagabend heißt es im Olympiastadion "it's another day for you and me in paradise". Megastar Phil Collins macht im Rahmen seiner "Still Not Dead Yet Live!"-Tour Station in München. Im Gepäck hat der siebenfache Grammypreisträger, der im Jahr 2000 sogar mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, Klassiker wie "Against All Odds" und "Another Day In Paradise".