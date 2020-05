Vorsicht vor Chemikalien (Haut-)Reizende Mode: Woran lässt sich gute Qualität erkennen?

Die Materialien, die wohl am hautfreundlichsten sind, seien Seide und Baumwolle, sagt Laux. Die Co-Autorin des Buches "Auszeit für die Haut" spricht vor allem letzterer besonders natürliche, atmungsaktive, hypoallergene und langlebige Eigenschaften zu. "Am besten man entscheidet sich für zertifizierte Biobaumwolle, da sie nicht so mit Chemikalien verseucht ist wie herkömmliche Baumwolle. Denn auch wenn der Stoff an sich hautverträglich ist, so sind es all die Chemikalien, die für seine Herstellung gebraucht werden, noch lange nicht."