Vorsicht, Spoiler! "You": Das ist die Hauptdarstellerin von Staffel zwei

Staffel eins der Netflix-Serie "You - Du wirst mich lieben" endete dramatisch. Nun wird sich mit Staffel zwei im Leben von Joe Goldberg - gespielt von Penn Badgley (32, "Gossip Girl") - einiges ändern. Er zieht von New York nach Los Angeles und dort tritt in der geplanten Fortsetzung eine neue Frau in sein Leben. Nun steht offenbar fest, wer die Rolle der aufstrebenden Köchin Love Quinn übernehmen und der stalkenden Hauptfigur den Kopf verdrehen soll...