Vorsicht Spoiler! "The Walking Dead": Ein Schockmoment, der sitzt

Bereits seit Februar ist bekannt, dass die beliebte Zombieserie "The Walking Dead" in eine zehnte Staffel schlurfen soll. Doch zahlreiche Charaktere werden dann nicht mehr zu sehen sein. In der aktuellen Folge der neunten Staffel kam es zu einem Schockmoment, der viele Serienfans an die legendäre "Rote Hochzeit" aus "Game of Thrones" erinnerte.