Vorsicht, Spoiler! "Game of Thrones": Das hat Nathalie Emmanuel von ihrer Rolle gelernt

"Sie hat so vieles für mich repräsentiert"

Zu mehreren Bildern aus der Serie schreibt Emmanuel: "Es war eine meiner größten Freuden, Missandei spielen zu können..." Die "ruhige und gütige Übersetzerin" sei "eine brillante Frau gewesen, die so viel Leid überwunden und sich selbst, ihre Stimme und ihre wahre Liebe gefunden hat." Missandei habe für Emmanuel so vieles repräsentiert, dass sie gar keine andere Wahl habe, als ihre Erfahrungen mit in ihr wahres Leben zu übernehmen. Leider muss sich Emmanuel aber von Missandei verabschieden, denn in der aktuellen Folge von "Game of Thrones" wird sie vor den Augen von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) enthauptet.