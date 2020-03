Vorsicht ist das A und O Das richtige Verhalten auf dem Arbeitsweg in Zeiten der Corona-Krise

Vorsicht in öffentlichen Verkehrsmitteln

Wer am Montagmorgen den Arbeitsweg antreten muss, sollte sich unbedingt an die geltenden Hygienemaßnahmen halten. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt es Abstand zu halten - mindestens anderthalb Meter. Husten oder Niesen sollte man ausschließlich in die Armbeuge. Auch das Berühren von Haltegriffen oder Knöpfen sollte so gut es geht vermieden werden.