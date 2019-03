Sendling - Vier feste Märkte gibt es in München: Neben dem Viktualienmarkt in der Altstadt noch seinen Namensvetter in Pasing, den Markt am Wiener Platz in Haidhausen und den Elisabethmarkt in Schwabing. Dazu kommen die vielen Wochenmärkte, die in vielen Stadtvierteln stattfinden.