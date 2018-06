Das soll so aussehen, dass die Brienner Straße zwischen Odeonsplatz und Amiraplatz eine "unechte Einbahnstraße" für Kfz (außer MVG- und Sightseeing-Bussen) wird, Radler aber in beiden Richtungen auf eigenen Streifen fahren dürfen. Das Problem nur: Dafür müssten 17 Parkplätze wegfallen. Auf die allerdings will die Rathaus-CSU nach wie vor nicht verzichten. Weshalb die Fraktion es noch offenlässt, ob sie dem Vorschlag zustimmen wird.