Vorschlag der Staatsanwaltschaft Harvey Weinstein: Richter lehnt millionenschweren Vergleich ab

Mit dem Vergleich wären fast alle Zivilklagen gegen den Produzenten, seine Firma und mehrere seiner Geschäftsführer beigelegt worden.

Ex-Filmmogul zu 23 Jahren Haft verurteilt

Der einstige Filmmogul sitzt derzeit eine 23-jährige Haftstrafe in New York ab, nachdem er im März 2020 wegen mehrfacher Vergewaltigung und sexueller Nötigung strafrechtlich verurteilt worden war. Eine weitere Anklage wegen sexueller Gewalt ist derzeit in Los Angeles in Vorbereitung und könnte erneut eine Freiheitsstrafe zur Folge haben. Weinstein bestreitet die Vergehen bis heute. Mehr als 80 Frauen werfen Harvey Weinstein vor, Opfer sexueller Übergriffe geworden zu sein.