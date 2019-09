Bereits im Hinspiel feierten 600 mitgereiste Fans ihr Team in München trotz der 0:3-Niederlage. Die Auftritte in der Champions Hockey League sind etwas Besonderes für Klub und Fans: Jahrelang dümpelte der chronisch finanzschwache HC Ambri-Piotta am Tabellenende der Schweizer Liga herum, der fünfte Platz in der vergangenen Saison war die beste Platzierung seit 2002.