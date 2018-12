Vorletztes Mal aus Luzern So geht es mit dem Schweizer "Tatort" weiter

Neues "Tatort"-Team in Zürich

Das neue Team wird später in Zürich übernehmen und wie gewohnt zwei Filme pro Jahr beisteuern. Wie das Konzept aussehen wird, ist bislang aber noch nicht klar. Man wolle "eine stimmige Welt kreieren" und brauche deswegen noch Entwicklungsarbeit, ließ der SRF verlauten. Bislang gibt es noch keine Namen der Schauspieler oder einen bestätigten Drehtermin. Man darf gespannt sein, wie der Schweizer "Tatort" in die Zukunft gehen wird. Bei aller berechtigten Kritik an der Entwicklung des Luzern-Teams: Die Fußstapfen von Flückiger und Ritschard sind nicht gerade klein...