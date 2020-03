Vorlauf von mehreren Wochen "Sturm der Liebe": Die Produktion geht trotz Coronavirus weiter

Wegen des Coronavirus wurden in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche Dreharbeiten sowie gesamte Produktionen zu Kinofilmen und Serien unterbrochen. "Natürlich beeinträchtigt der Coronavirus die Dreharbeiten in verschiedenen Produktionen", erklärt ein Sprecher der ARD auf Nachfrage von spot on news. "Unsere Telenovelas 'Sturm der Liebe' und 'Rote Rosen' produzieren aber gegenwärtig weiter."