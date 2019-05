Vorläufige Einigung Missbrauchskandal um Harvey Weinstein: Deal über 44 Millionen Dollar

Mehr als 15 Klagen sollen eingereicht worden sein, in denen Weinstein oder seiner Firma Fehlverhalten vorgeworfen werden. Der Vergleich werde offenbar viele von ihnen abdecken, einschließlich einer Sammelklage mehrerer Frauen und einer Zivilrechtsklage des New Yorker Generalstaatsanwalts. Auf den Strafprozess hat der Deal keinen Einfluss: Unter anderem wird Weinstein Vergewaltigung vorgeworfen. Ein New Yorker Richter hatte das Verfahren gegen ihn zuletzt auf September verschoben. Weinstein bestreitet alle Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Geschlechtsverkehr.