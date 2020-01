Vorgeschmack auf die neuen Folgen Erster Trailer und Starttermin für Staffel zwei von "Das Boot"

Ende des Kriegsjahrs 1942 erhält der erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) den Auftrag, mit U-822 drei Saboteure an der US-Ostküste abzusetzen. Als seine Loyalität in Frage gestellt wird, wird U-612 unter dem Kommando von Korvettenkapitän Wrangel (Stefan Konarske) zu seiner Verfolgung entsendet. Der ehemalige Kommandant der U-612, Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon), ist unterdessen dem Tod entkommen und landet in New York. Dort erhofft er sich von dem zwielichtigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann) Hilfe bei der Rückkehr in die Heimat.