Vorfreude auf Wiener Opernball Ornella Muti bedankt sich bei Lindsey Vonn für deren Opernball-Absage

Laut der "Kronen Zeitung" holte "Mörtel" Ornella Muti am Dienstag persönlich aus Genua in Italien ab. Von dort aus flogen die beiden gemeinsam mit einem Privatjet nach Wien. Muti übernahm die Kosten für den Transfer zum Flughafen nach Genua sowie für die VIP-Lounge selbst. Der Problematik, dass sie in Zeiten des Klimwandels in einem Privatjet anreiste, sei sie sich durchaus bewusst, so Muti auf der Pressekonferenz. Sie versuche in ihrem Leben, möglichst rücksichtsvoll auf die Probleme der Welt zu reagieren. Doch sei es aus beruflichen Gründen manchmal terminlich nicht möglich, mit einem Linienflugzeug zu reisen.