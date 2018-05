Gegen 21.30 Uhr erkannte der Lokführer einer S-Bahn in Richtung Innenstadt die beiden Personen gerade noch rechtzeitig – er leitete eine Schnellbremsung ein und konnte so einen Zusammenstoß mit dem Mann verhindern. Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn (DB), die sich zufällig in der S-Bahn befanden, konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die zweite Person konnte unerkannt fliehen.