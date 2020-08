Vorfall in New York City Cuba Gooding Jr.: Diesmal wird ihm Vergewaltigung vorgeworfen

Die bisher unbekannte Frau behauptet, der Vorfall habe sich in einem Hotelzimmer in New York City ereignet, nachdem sie zuvor den Schauspieler in einer Bar im Greenwich Village im Stadtteil Manhattan getroffen hatte. Anschließend habe er sie und einen Freund zu Drinks in das Mercer Hotel eingeladen. Dort angekommen habe er sie auf sein Zimmer gelockt, wo er sich angeblich nur umziehen wollte.