München - Nach einem sexuellen Überfall in München sucht die Polizei den Täter: Eine 16-Jährige ist am Mittwoch gegen 0.30 Uhr in der Ruffinistraße von dem Unbekannten verfolgt und beidhändig umklammert worden. Der Fremde griff ihr ihn den Intimbereich, wie die Polizei berichtet.