Es war am 27. März 2019 gegen 12.30 Uhr, als ein Betrüger das Juweliergeschäft Baier in der Truderinger Straße betrat. Der Juwelier hatte in den Tagen zuvor insgesamt sechs Mal vermeintliches Zahngold gekauft und dafür 10.000 Euro bezahlt. Beim Einschmelzen hatte sich jedoch herausgestellt, dass das Gold nicht echt war. Als sich der Verkäufer erneut ankündigte, schaltete der Juwelier die Polizei ein. Ein Streifenwagen kam. Ein Beamter wartete im Geschäft, der andere draußen.